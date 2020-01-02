Палау стала первой страной, которая запретила использование солнцезащитного крема
Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает BBC.
С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.
"Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни", — сказал президент Палау Томас Ременгесау.
Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.
10:16 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.