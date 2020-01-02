











С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.





"Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни", — сказал президент Палау Томас Ременгесау.





Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.