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В первую неделю января морозов не будет

В первую неделю января больших морозов в Беларуси не будет. В среднем по стране погода ожидается не по-январски теплой: дневная температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов. Ночами в среднем будет 0-2 градуса мороза. Пройдут осадки - в основном, в виде дождя. По-прежнему будет ветрено - порывы до 14 метров в секунду.

Фото из открытых источников


Морозно будет только днем в воскресенье: ночью до минус 5, днем - до минус 2 градусов. Однако 6 января, в понедельник, снова потеплеет - ожидается около ноля градусов с мокрым снегом.

В ночь на Рождество Христово, которое православные верующие будут отмечать 7 января, тоже ожидается около ноля градусов, днем во вторник - температура с плюсом. В южных областях страны на Рождество прогнозируют до плюс 4 градусов. Ветер начнет немного утихать, однако порывы по-прежнему будут.
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