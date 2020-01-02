



Несмотря на скромный бюджет, 22-летний Виталий Михайлов не жалуется на судьбу, которая не балует его щедрыми подарками, но и молчать он больше не может. Последней каплей стала зарплата в Ганцевичском леспромхозе, где за три месяца парень получил 578 рублей, хотя примерно такую сумму он рассчитывал зарабатывать ежемесячно.

Зарплату «по 500» президент обещает уже не первую пятилетку. Сразу тешил народ, что все будут получать по 500 долларов в месяц. Спустя годы люди так устали от обещаний, что были бы рады иметь в месяц хотя бы 500 рублей. Да только что-то туговато идет дело с выполнением поручения главы государства. Зарплаты сменили вектор и вместо роста ползут вниз. Эта тенденция особо ощутима для обычных рабочих, которые не сидят на фиксированных окладах. Труднее приходится молодёжи без опыта, стажа и премирования за особые заслуги. На голом энтузиазме долго не протянешь. Вот и кочуют молодые кадры по организациям в поисках лучшей доли.

«Там мне нравилось работать, потому что начисление проводили по путёвкам. Но за месяц не удавалось заработать даже минималку», – рассказал Виталий. Узнав, что сиротам не обязательно отрабатывать за учёбу, он уволился и до января 2019 года ездил на заработки в Россию». Своим опытом с «ГЧ» поделился уроженец д. Большие Круговичи Виталий Михайлов. Оставшись без родителей, Виталий отучился в лицее и пошёл работать в ПМС. Ему сразу выделили общежитие.– рассказал Виталий. Узнав, что сиротам не обязательно отрабатывать за учёбу, он уволился и до января 2019 года ездил на заработки в Россию».





Вернувшись, парень надеялся получить квартиру в Ганцевичах в строящемся доме и поэтому начал искать работу. Сейчас он проживает на съёмной квартире вместе с сестрой и её семьёй. Летом он почти месяц работал трактористом в ОАО «Березовец» и получил 377 рублей. Парень говорит, что там ему нравилось работать, хотя и без выходных. Но, увидев объявление с зарплатой свыше 500 рублей в месяц, он ушёл из колхоза в леспромхоз, где вместе с братом работал трактористом на вывозке леса с 3 сентября по 3 декабря. Но и там «золотую жилу» он не нашёл.









ЗАРАБОТАЛ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛ

В леспромхозе встретили хорошо. Мастер Селюжицкий завёз пополнение на «экскурсию» в лес, чтобы посмотрели, как придется работать. Ребятам понравилось, и с 3 сентября они вышли на работу.

За три месяца в передовики они не выбились и были разочарованы зарплатой. В сентябре за 13 дней ремонта и 8 дней работы на вывоз леса Виталий получил 226 рублей. В октябре за 11 дней ремонта и 12 дней вывозки заплатили 176 рублей. Получается, в сентябре работал меньше, а получил больше? Для сравнения: его брат Виталий в октябре проработал в су весь месяц и только два дня простоял на ремонте, а получил тоже меньше минималки – только 247 рублей. За ноябрь на карточку Виталию перечислили столько же, как и в предыдущем месяце – 176 рублей, хотя в ноябре парень на ремонте не стоял, а за отработанные в лесу дни вывез 272 куба леса. Опять выходит нестыковочка: он в сентябре поработал меньше, а получил больше.









Сироту из Ганцевичского района от безденежья спасают донорские выплаты за сдачу крови Почему такая разница в оплате, теперь трудно выяснить, потому что рабочие заполняли путёвки не полностью. Но дать ответы на эти вопросы Виталию Михайлову пообещали в отделе по труду Ганцевичского райисполкома. Осталось только дождаться письменного ответа. ОБЪЁМЫ В РУКАХ МАСТЕРОВ По словам парня, когда они работали у мастера Селюжицкого, то передавали путёвки ему и не видели, какие объёмы леса он закрывает в отчётах. Мастер говорил, что подсчитывает сам, чтобы не было перерасхода топлива. Они собирали путёвки за всю неделю и передавали мастеру для окончательного заполнения, и больше документов работники не видели. «Когда вывозили лес у Хилютича и Макоеда, так они нам потом отдавали путёвки, и мы видели, какой километраж и сколько кубатуры нам поставили», – пояснил Виталий. По словам руководителя Ганцевичского леспромхоза Петра Новика, путёвки должны заполнять сами трактористы и таким образом отслеживать свои объёмы работы и заработок.





ПОМОГАЕТ ДОНОРСТВО





Сводить концы с концами парню помогали выплаты за сдачу крови. «Хорошо, что позвонят иногда и пригласят на сдачу крови. Так удавалось протянуть до следующей зарплаты», – говорит Виталий Михайлов. За каждую процедуру ему в тот же день платили по 100 рублей. По словам парня, он стал донором по примеру родителей. «Мама и папа были почётными донорами, их награждали грамотами. У мамы была даже медаль за донорство. Я тоже решил помогать людям», – пояснил Виталий. Парня обижает, что на работе не считались с его благородной миссией и не давали положенные выходные в день кровосдачи и в последующий день. Чтобы не поставили прогул, парень писал на первый день заявление за свой счёт, а на второй день выходил на работу. После ухода из леспромхоза парень ищет новую работу. Виталий планирует трудоустроиться на пилораму.





КАК ЗАРАБОТАТЬ МИНИМАЛКУ И БОЛЬШЕ





Как пояснил руководитель Ганцевичского леспромхоза ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Пётр Новик, оплата работникам производится сдельно. А из-за поломки техники у работника не получилось выработать большой объём. «Я неоднократно говорил, что на ремонте у нас много не заработаешь. Но он не проявлял инициативы поработать больше. У нас по субботам рабочие дни, но парни на работу не выходили. Есть ребята, которые трудоустраивались к нам, и у них тоже не сразу получалось заработать большую зарплату. Но они старались, учились и теперь дают неплохие объёмы», – пояснил Пётр Владимирович Новик. Он сказал, что к молодым работникам не придирались, а требовали выполнения норм. По его словам, чтобы получить минимальную зарплату, трактористу нужно за месяц вывезти около 450 м куб. леса. Опытные работники вывозят более 1000 м куб. Рекордное количество – более 2000 м куб. перевозит тракторист Валентин Татаринович. Из расчёта, что в одну тележку помещается около 8 м куб., можно прикинуть, сколько таких тележек трактористы вывозят за месяц. «Кто хочет заработать, тот вырабатывает объём, и ему в этом никто не мешает. Наоборот, старательных работников поощряем, организация заинтересована в опытных и квалифицированных кадрах», – подытожил сказанное Пётр Владимирович, а по поводу донорских льгот пояснил, что по этому вопросу к нему не обращались. По его словам, холдинг «Пинскдрев» придерживается принципа предоставления льгот, если они положены по закону, – нужно лишь об этом заявить.









СПРАВКА





Белстат недавно опубликовал статистику, что в мае этого года зарплату меньше 300 рублей в стране получали 62077 человек, а зарплату свыше 10000 рублей — только 2685 человек. в эту статистику попали только те, кто работает в организациях с численностью сотрудников 100 и более. Минимальная зарплата в Беларуси составляет 330 рублей. Соответственно, люди, которые получают до 300 рублей, работают не на полную ставку. В мае таких оказалось 62077 человек. Виталий Михайлов в эту статистику, очевидно, не попал, так как работал на полную ставку.







