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Папа Римский ударил женщину: все детали скандала в Ватикане

В Ватикане произошел вопиющий случай – Папа Римский Франциск ударил женщину, которая пыталась привлечь его внимание. Видео инцидента опубликовали в Twitter-акаунте телеканала CBS News.

РИА Новости

31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане собрались верующие, чтобы отпраздновать Новый год. Понтифик вышел к пастве, чтобы поприветствовать. Одна из паломниц схватила Папу Римского за руку, чтобы привлечь его внимание и потянула на себя.

Но Папа Франциск пожелал освободиться и для этого несколько раз ударил женщину по руке. Выражение его лица показывало, что он сильно разозлен. Охранники понтифика поспешили вмешаться в ситуацию.

Позже, во время службы он принес извинения за свою проступок и объяснил, что просто потерял терпение.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал Папа Римский.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск не любит, когда к нему прикасаются. Ранее уже бывали ситуации, которые приводили в недоумение прихожан.
РБК Украина
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