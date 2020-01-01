Супермодель Наталья Водянова выходит замуж за богатейшего человека планеты
Супермодель и филантроп наконец «узаконит» отношения с гражданским мужем Антуаном Арно
«2019-й был таким прекрасным и запоминающимся! 2020-й, мы уже идем! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год со своими любимыми!» - написала Наташа в канун Нового года в Инстаграме, пометила в посте своего гражданского мужа Антуана Арно и, главное, опубликовала фотографию. На снимке Водянова обнимает Антуана за шею и явно демонстрирует новое бриллиантовое колечко на безымянном пальце левой руки. На этой руке в западных странах носят вполне определенное кольцо?
«Свадебка?» - спросила одна из подруг Натальи.
«Да, дорогая!» - откликнулась Водянова.
«Ты собираешься замуж?» - все же уточнила еще одна подруга.
«Yes!» - лаконично подтвердила Наталья.
С французским бизнесменом Антуаном Арно Наталья состоит в отношениях с 2011 года. Водянова родила ему двоих сыновей: Максима (2014) и Романа (2016). Напомним, также у Натальи есть еще двое сыновей и дочь от брака с Джастином Портманом.
42-летний Арно – сын миллиардера Бернара Арно, богатейшего человека Франции и на Земле вообще. Империя Арно-старшего владеет мощнейшими и весьма известными активами. Достаточно сказать, что группа компаний, президентом которой он является, называется президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.
Кстати, знаменитая ювелирная марка Tiffany с недавних пор тоже принадлежит ему. Так что уместно было предположить, что и колечко на пальчике Натальи тоже этой марки. Но знатоки присмотрелись и вынесли вердикт: «нет, это не Tiffany».
20:23 01/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.