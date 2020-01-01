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Белорусскую ленту «Иди и смотри» покажут в Нью-Йорке

21 февраля 2020 года в Нью-Йорке покажут оцифрованную отреставрированную версию фильма «Иди и смотри». Его трейлер появился в аккаунте американской кинопрокатной компании Janus Films.

Фильм выйдет на блюрей от Criterion Collection. Это третья отреставрированная версия фильма. До этого выходили японская и российская версия. Последнюю показали в 2017 году на 74-м Венецианском кинофестивале, фильм получил приз за лучший отреставрированный фильм. Российская версия была сделана с прокатных копий, а исходники японской версии вовсе неизвестны, пишет the-village.me


Фильм «Иди и смотри» снял режиссер Элем Климов. Это военная драма по сценарию Алеся Адамовича и самого Климова. Действие разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. В центре сюжета — мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции и в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика. Когда в Европе проходили премьерные показы, у кинотеатров дежурили кареты скорой помощи — фильм стал настоящим шоком для европейского зрителя. Западные сми до сих пор называют «Иди и смотри» самым страшным фильмом о войне.
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