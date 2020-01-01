В Беларуси появился последователь Лубянского стрелка

Ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанёс милиционерам ножевые ранения. Проводится проверка. Такое короткое сообщение передала пресс-служба МВД Беларуси.





«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время преждевременно сообщать подробности», — сообщила TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.





Вероятно, речь идёт об инциденте, о котором написал телеграм-канал NEXTA, самого популярного белорусского политического блогера Степана Путилы, который известен оперативной публикацией инсайдерской информации, в том числе связанной с правоохранительными органами.





«Первый день года хоть и ярко да с огоньком, но всё же не совсем позитивно начался для сотрудников Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Ночью на здание было совершено нападение. По предварительным данным, сначала житель Гродненской области забросил на территорию отдела две бутылки с зажигательной смесью, а позже ножевое ранение получили прибывшие на место сотрудники группы задержания. Милиционеры в больнице, гражданин задержан», — пишет NEXTA





Позже телеграм-канал сообщил некоторые подробности инцидента. По информации NEXTA, молодой человек приехал в Верхнедвинск из Сморгони. Сморгонь — город в Гродненской области, расстояние между ним и Верхнедвинском свыше 200 километров. Нападавшего зовут Глеб Тихончук. Предположительно он планировал напасть на РОВД и завладеть оружием. Тихончук кинул бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела охраны. Перед этим он на себя же по 102 вызвал наряд. При попытке задержания два милиционера группы задержания получили лёгкие ножевые ранения, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.





18-летний студент задержан, перед нападением он записал видеообращение . На этой записи Глеб Тихончук даёт ссылку на собственный телеграм-канал , где размещено его объяснение мотивов нападения . Он пишет, что вдохновился недавним нападением на сотрудников ФСБ в Москве, а своими действиями «хотел побудить кого-то в этой стране к активным действиям».





Тихончук пишет, что он обращается прежде всего к «подросткам, находящимся в поиске своего мировоззрения», которых он призывает к акциям прямого действия. Молодой человек высказывает недовольство «эгалитаристским подходом к демократии», приводя в пример Беларусь и Украину, торые, на его взгляд, демонстрируют, что «всеобщее избирательное право приводит к власти демагогов и диктаторов».





Мы попросили прокомментировать этот инцидент Николая Дедка, общественного активиста, бывшего политзаключённого. Николай Дедок был задержан 3 сентября 2010 года в качестве подозреваемого по делу о «нападении на посольство Российской Федерации» в ночь на 31 августа в Минске. Не собрав достаточного количества доказательств, подтверждающих причастность Николая к вышеназванному делу, ему было предъявлено обвинение по статье 339 ч.2 — «хулиганство» за участие в несанкционированной акции у Генштаба Беларуси. Николая приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Сейчас Дедок ведёт общественную кампанию против преследования граждан Беларуси за «экстремизм», который правоохранительные органы страны трактуют крайне вольно и широко.





«Этот инцидент для Беларуси одновременно уникальный и полностью закономерный. Ранее нападения на органы власти в Беларуси осуществляли только анархисты. Хотя такие нападения никогда не сопровождались насилием над людьми. Конечно, это провал работы белорусских спецслужб. Которые тратят огромные ресурсы на борьбу с оппозицией, с людьми, мирно выражающими свои взгляды. А вот людей, способных на насилие, как оказалось, они вычислить не в состоянии. Я думаю, это приведёт к очередному всплеску борьбы с «экстремизмом», репрессиям, усилится идеологическая обработка в учебных заведениях, поскольку Тихончук молодой парень и апеллирует к своим ровесникам. Как следствие — государство само спровоцирует радикализацию молодёжи», — сказал Николай Дедок.





Дедок отмечает, что, судя по выложенному Тиханчуком манифесту, он не выглядит сумасшедшим. Несмотря на эклектику в его взглядах, которые представляют собой «микс из фашизма и либертарианства», молодой человек оставляет впечатление образованного и адекватного. Однако, взгляды Тихончука не типичны для тех, против кого обычно ведут борьбу белорусские силовики. И он вдохновился не каким-либо примером на Западе, который белорусские власти называют обычно источником всех бед, а событиями в России.