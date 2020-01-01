Вторая жизнь символа Нового года: призывают организованно выбросить новогодние елки
Минчане, которые покупают на Новый год живые елки, смогут после праздников сдать их на переработку.
"Просим минчан 18 или 25 января вынести деревья, предварительно очистив от украшений и мишуры, на контейнерные площадки. 19 и 26 января службы города будут организованно вывозить оттуда ели на переработку", — рассказал агентству "Минск-Новости" заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович
Он также призвал автомобилистов не парковать машины возле контейнерных площадок.
Кстати, после новогодних праздников в Минске выбрасывают 30-40 тысяч елок. Это составляет около 200 тонн сырья. Теперь деревья не будут вывозить на свалки, а станут дробить в топливную щепу, превращать в компост и мульчу.
15:41 01/01/2020
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