



"Просим минчан 18 или 25 января вынести деревья, предварительно очистив от украшений и мишуры, на контейнерные площадки. 19 и 26 января службы города будут организованно вывозить оттуда ели на переработку", — рассказал агентству "Минск-Новости" заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович





Он также призвал автомобилистов не парковать машины возле контейнерных площадок.





Кстати, после новогодних праздников в Минске выбрасывают 30-40 тысяч елок. Это составляет около 200 тонн сырья. Теперь деревья не будут вывозить на свалки, а станут дробить в топливную щепу, превращать в компост и мульчу.



