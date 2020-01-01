+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Проехать «зайцем» — 13,5 рубля, сходить на акцию — до 1350 рублей. 5 новых штрафов, о которых следует знать

С 1 января в Беларуси увеличили базовую величину — сейчас это 27 рублей. Кроме денежной помощи, стипендий и прочего, к «базовой» привязаны и штрафы. Свобода собрала некоторые цифры.

Проехать «зайцем» — 13,5 рубля, сходить на акцию — до 1350 рублей. 5 новых штрафов, о которых следует знать

1. Безбилетный проезд — до 27 рублей


Безбилетный проезд в общественном транспорте, а также проход через турникет в метро без оплаты или документа наказывается штрафом в 0,5 базовой. После Нового года это это 13,5 рубля.

Ехать без билета в пригородном или междугородном транспорте, а также в поездах дороже — от 18,9 до 27 рублей

2. Превышение скорости — до 405 рублей


Первое превышение скорости в году на 10-20 км/ч обойдется в 27 рублей. Повторные превышения скоростного режима в течение года будут стоить до 405 рублей или нарушителя могут на год лишить удостоверения водителя.

В прошлом году Лукашенко сказал, что россияне не понимают фразы «соблюдай скоростной режим» и могут подумать о «режиме Лукашенко». После этого информационные вывески перевели.

3. Ругательство в общественном месте — до 810 рублей


По ст. 17.1 КоАП мелким хулиганством считаются:

ругательство в общественном месте; 
оскорбительные отношение к гражданам; 
другие действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и проявляющие неуважение к обществу.
Такое правонарушение наказывается штрафом от 54 до 810 рублей (от 2 до 30 базовых величин) или административным арестом.

4. Запрещенная акция — 1350 рублей для граждан, 13 500 — для организаций
КоАП запрещает участие в несанкционированном мероприятии, его организацию или нарушение установленного порядка массовой акции. Кроме штрафа, за такое правонарушение может грозить административный арест.

Максимальный штраф для физических лиц — 1350 рублей, для юридических — 13 500 рублей.

В конце 2019 года участников Минских протестов против интеграции с Россией оштрафовали более чем на 16 тысяч рублей.

5. Экстремизм — до 2700 рублей


За изготовление, распространение или даже перевозку экстремистских материалов (в том числе лайк и репост) по ст. 17.11 КоАП РБ может грозить штраф до 1300 рублей и конфискация, например, компьютера или телефона, с которого ставилась лайка и административный арест. Если правонарушение совершило юридическое лицо, организацию могут оштрафовать до 13 000 рублей.

В 2019 году суд признал экстремистским фильм блогера Nexta «Лукашенко: уголовные материалы».
Свабода
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru