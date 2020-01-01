1. Безбилетный проезд — до 27 рублей





Безбилетный проезд в общественном транспорте, а также проход через турникет в метро без оплаты или документа наказывается штрафом в 0,5 базовой. После Нового года это это 13,5 рубля.





Ехать без билета в пригородном или междугородном транспорте, а также в поездах дороже — от 18,9 до 27 рублей





2. Превышение скорости — до 405 рублей





Первое превышение скорости в году на 10-20 км/ч обойдется в 27 рублей. Повторные превышения скоростного режима в течение года будут стоить до 405 рублей или нарушителя могут на год лишить удостоверения водителя.





В прошлом году Лукашенко сказал, что россияне не понимают фразы «соблюдай скоростной режим» и могут подумать о «режиме Лукашенко». После этого информационные вывески перевели.





3. Ругательство в общественном месте — до 810 рублей





По ст. 17.1 КоАП мелким хулиганством считаются:





ругательство в общественном месте;

оскорбительные отношение к гражданам;

другие действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и проявляющие неуважение к обществу.

Такое правонарушение наказывается штрафом от 54 до 810 рублей (от 2 до 30 базовых величин) или административным арестом.





4. Запрещенная акция — 1350 рублей для граждан, 13 500 — для организаций

КоАП запрещает участие в несанкционированном мероприятии, его организацию или нарушение установленного порядка массовой акции. Кроме штрафа, за такое правонарушение может грозить административный арест.





Максимальный штраф для физических лиц — 1350 рублей, для юридических — 13 500 рублей.





В конце 2019 года участников Минских протестов против интеграции с Россией оштрафовали более чем на 16 тысяч рублей.





5. Экстремизм — до 2700 рублей





За изготовление, распространение или даже перевозку экстремистских материалов (в том числе лайк и репост) по ст. 17.11 КоАП РБ может грозить штраф до 1300 рублей и конфискация, например, компьютера или телефона, с которого ставилась лайка и административный арест. Если правонарушение совершило юридическое лицо, организацию могут оштрафовать до 13 000 рублей.





В 2019 году суд признал экстремистским фильм блогера Nexta «Лукашенко: уголовные материалы».







