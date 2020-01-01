Проехать «зайцем» — 13,5 рубля, сходить на акцию — до 1350 рублей. 5 новых штрафов, о которых следует знать
С 1 января в Беларуси увеличили базовую величину — сейчас это 27 рублей. Кроме денежной помощи, стипендий и прочего, к «базовой» привязаны и штрафы. Свобода собрала некоторые цифры.
1. Безбилетный проезд — до 27 рублей
Безбилетный проезд в общественном транспорте, а также проход через турникет в метро без оплаты или документа наказывается штрафом в 0,5 базовой. После Нового года это это 13,5 рубля.
Ехать без билета в пригородном или междугородном транспорте, а также в поездах дороже — от 18,9 до 27 рублей
2. Превышение скорости — до 405 рублей
Первое превышение скорости в году на 10-20 км/ч обойдется в 27 рублей. Повторные превышения скоростного режима в течение года будут стоить до 405 рублей или нарушителя могут на год лишить удостоверения водителя.
В прошлом году Лукашенко сказал, что россияне не понимают фразы «соблюдай скоростной режим» и могут подумать о «режиме Лукашенко». После этого информационные вывески перевели.
3. Ругательство в общественном месте — до 810 рублей
По ст. 17.1 КоАП мелким хулиганством считаются:
ругательство в общественном месте;
оскорбительные отношение к гражданам;
другие действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и проявляющие неуважение к обществу.
Такое правонарушение наказывается штрафом от 54 до 810 рублей (от 2 до 30 базовых величин) или административным арестом.
4. Запрещенная акция — 1350 рублей для граждан, 13 500 — для организаций
КоАП запрещает участие в несанкционированном мероприятии, его организацию или нарушение установленного порядка массовой акции. Кроме штрафа, за такое правонарушение может грозить административный арест.
Максимальный штраф для физических лиц — 1350 рублей, для юридических — 13 500 рублей.
В конце 2019 года участников Минских протестов против интеграции с Россией оштрафовали более чем на 16 тысяч рублей.
5. Экстремизм — до 2700 рублей
За изготовление, распространение или даже перевозку экстремистских материалов (в том числе лайк и репост) по ст. 17.11 КоАП РБ может грозить штраф до 1300 рублей и конфискация, например, компьютера или телефона, с которого ставилась лайка и административный арест. Если правонарушение совершило юридическое лицо, организацию могут оштрафовать до 13 000 рублей.
В 2019 году суд признал экстремистским фильм блогера Nexta «Лукашенко: уголовные материалы».
13:02 01/01/2020
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