Гроза нетопырей

В мае бывшая американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за британского принца Гарри и ставшая герцогиней Сассекской, родила первенца. Мальчику дали по-королевски нелепое имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, из-за которого его несомненно будут дразнить сверстники. Надежды на то, что сын принца Гарри когда-нибудь займет трон, практически нет. Чтобы стать монархом, Арчи необходимо пережить не только королеву, что само по себе непросто, но и шесть других родственников, в том числе отца, дядю и дедушку. Это настолько маловероятно, что его даже не считают принцем.

Героем большинства новостей об английской королевской семье был, впрочем, не он, а его мать. Британская желтая пресса сразу невзлюбила Меган Маркл. Поначалу The Sun и Daily Mail почти не скрывали, что причина в цвете ее кожи. Когда стало ясно, что Гарри не передумает, таблоиды выбрали другую тактику и теперь придираются к каждому шагу новоявленной герцогини.





В понедельник ее обвиняют в нарушении правил этикета, которые не использовались со времен Вильгельма Завоевателя, во вторник специально приглашенный эксперт по языку жестов ищет на фотографиях Елизаветы II признаки смертельной обиды на Маркл, в среду цитируют жалобы анонимной горничной или в очередной раз берут интервью у ее отца. Все это почти наверняка пустые домыслы. Престарелой королеве не до мелочных придирок. Она катается на пони, ловит нетопырей и беспокоится о супруге, который после поездки в больницу выглядит хуже зомби из сериала «Ходячие мертвецы».

В надуманных жалобах на Маркл едва не утонули по-настоящему серьезные обвинения в адрес принца Эндрю. Младший сын Елизаветы II почти не скрывал дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который снабжал богатых и влиятельных педофилов несовершеннолетними девочками. Принц не перестал наведываться к нему даже после того, как Эпштейна признали виновным в насилии над 14-летней проституткой.

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном

Фото : Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images

В июле финансиста арестовали, и скандал разгорелся с новой силой. Одна из жертв Эпштейна заявила, что тот неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Поняв, что дежурных оправданий на этот раз недостаточно, принц решил дать интервью «Би-би-си». Он отверг все обвинения, рассказал, что после ранения на Фолклендах утратил способность потеть, и назвал поведение Эпштейна неподобающим. «Неподобающим? — переспросила ведущая интервью, которую озадачила сдержанность принца. — Он был насильником!»

Выступление на телевидении не просто не улучшило его положение — оно стало по-настоящему катастрофическим. Принцу Эндрю пришлось сложить все полномочия и на время уйти в тень. Ему остается утешаться тем, что Эпштейн не сможет выдать его на суде: финансист при загадочных обстоятельствах покончил с собой прямо в тюремной камере.

Бывшая жена бывшего короля

История любви обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V оказалась короткой, но на удивление запутанной. Что-то определенно происходило, но что именно... Иногда кажется, что они и сами этого не знают. У каждого факта, который о них известен, имеется две или три версии и дюжина толкований, причем все они противоречат друг другу.

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе объявили в ноябре 2018 года. К тому времени они были знакомы больше года, а невеста, как вскоре выяснилось, ждала ребенка. 26-летняя королева красоты и Верховный правитель Малайзии вышли к гостям в национальных нарядах и произнесли брачную клятву. Воеводина пообещала быть хорошей женой и матерью, затем микрофон взял Мухаммад V и с улыбкой назвал себя Чебурашкой.

Через несколько недель ему пришлось отречься от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Это была не настолько большая жертва, как может показаться. Малайзийских верховных правителей меняют каждые пять лет, и больше половины отведенного Мухаммаду V срока уже истекло.

В мае Воеводина родила сына, которого нарекли Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Позднее она утверждала, что забеременела в июне 2018 года, когда вместе с султаном отдыхала в Австралии. По ее словам, узнав о ребенке, «он заплакал и сказал: "Я стану отцом, как же я счастлив"».

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Фото: @rihanapetra





Через два месяца после рождения мальчика выяснилось, что пара разводится. Газета New Straits Times писала, что все формальности были улажены к первому июля, но официального подтверждения этой информации не было. Мухаммад V молчал, а «Мисс Москва 2015», как ни в чем не бывало, выкладывала в Instagram фотографии султана и рассказывала, как его любит.

Через несколько дней юрист бывшего Верховного правителя Малайзии подтвердил, что Мухаммад V развелся с Воеводиной. По его словам, развод был одобрен шариатским судом Келантана, а Воеводина узнала о нем еще 22 июня. Но Оксана все отрицала. «Я была в России с ребенком, — сообщила она малайзийскому сайту Malaysiakini. — В июне нас не было в Сингапуре, чтобы оформлять развод». Шариатский суд Сингапура также опроверг сообщения о разводе.

Лишь в сентябре британский таблоид Daily Mail добился от Воеводиной признания, что развод действительно состоялся. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана через интернет. По ее словам, она неоднократно пыталась связаться с мужем и его родными, но ее игнорировали. Ее подруга тем временем предложила собственное видение произошедшего, согласно которому Воеводина сама подала на развод и через несколько месяцев приехала в Москву.

В сентябре султан опубликовал первое официальное заявление после развода. В нем он выражал сожаление, что решения, принятые им в частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях. Его юристы вели себя менее сдержанно. Один из них публично усомнился, что Мухаммад V действительно был отцом сына Воеводиной. В ответ бывшая «Мисс Москва», если верить одним источникам, предложила провести генетический тест на отцовство, а согласно другим — наотрез отказалась от теста.









Ее анонимная знакомая в интервью «Комсомольской правде» заявила, что все было наоборот: Воеводина хранила верность султану, а вот он изменял ей направо и налево. «Оксана думала, что она у него единственная, — говорила она. — И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее, и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. Заявила: "С тобой жить больше не буду". И первой предложила разводиться».

По ее версии, султан хотел избежать развода и надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предлагаемые им условия. Это похоже на правду: что-то похожее говорили юристы самого Мухаммада V. По их словам, бывший Верховный правитель планировал создать трастовый фонд на 250 тысяч долларов для ребенка и обещал выплатить бывшей жене 100 тысяч долларов, если она воспитает сына мусульманином-суннитом, исчезнет из соцсетей и запретит мальчику контактировать с отцом. На чем в итоге сторговались, пока неизвестно. Воеводина продолжает активно вести Instagram.

Дали Маху

В 2019 году король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X не тратил время зря. Он начал год со свадьбы, женившись на очередной возлюбленной — 40-летней Сутхиде Тиджай. Затем 66-летний монарх возродил полигамию, обвинил придворных в злодействе и завершил растянувшийся на три года обряд коронации.

До знакомства с королем Сутхида работала стюардессой Thai Airways. Еще до брака Маха назначил ее генералом и начальницей личной охраны, а затем даровал титул Тануинг («Леди»). Свадьба состоялась в мае с размахом, о котором британские принцы могут только мечтать. Чтобы поприветствовать новую жену короля, на улицах, по которым двигалась свадебная процессия, выстроилось более 150 тысяч человек.

Хотя Маха не может похвастаться фотогеничностью, он никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Сутхида — его четвертая жена, а первый брак был заключен целых 42 года назад. Как и подобает будущему монарху, Маха женился на собственной двоюродной сестре — принцессе Мом Луанг Соамсавали Китиякаре. Супруги терпели друг друга три года, а потом принц завел любовницу — бывшую актрису Ювадхиду Полпрасет.

В 1993 году Маха наконец развелся с сестрой и женился на Юватхиде, успевшей родить ему четырех сыновей и дочь — выдающуюся бадминтонистку Сириваннавари. Радость была недолгой: всего через два года вторая супруга сбежала в Великобританию вместе с сыновьями. Маха объяснял разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Злопамятный принц назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу-Фу и стал искать замену беглой актрисе.

Коронация короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Рамы X

Фото : Lauren DeCicca / Getty Images





Его третьей женой стала простолюдинка Срирасми Акхарапхонгпричу. Этот брак тоже не задался: в мае 2014 года в прессу просочились кадры, на которых полуголая Срирасми кормит Фу-Фу праздничным тортом. После этого ее обвинили в коррупции и лишили титула, а пудель скончался. Скоро принцу стало не до скандалов. Скончался его отец, правивший страной c 1946 года, и пришла его очередь занять престол.

Через несколько месяцев после четвертой свадьбы выяснилось, что за кулисами притаилась новая придворная драма. Летом Маха объявил, что помимо жены у него будет официальная фаворитка, и назначил охранницу Сининат Вонгваджирапакди благородным королевским консортом. Таиландские короли больше ста лет не использовали этот титул, а полигамию перестали практиковать еще в середине прошлого века, когда в стране отменили абсолютную монархию.

Сининат окончила школу медсестер Королевской армии Таиланда, выучилась на военного летчика и попала в личную охрану короля. Ее взлет и падение были очень быстрыми. В мае фаворитке присвоили звание генерал-майора, в июле объявили консортом, а уже в октябре разжаловали и лишили всех титулов и государственных наград. Вслед за этим полетели головы придворных — к счастью, не в прямом смысле. В опалу, среди прочих, попали управляющий королевским двором, глава таиландской полиции и пара фрейлин. Всех уволенных обвинили в «исключительно злодейском нарушении правил поведения» и «весьма аморальных деяниях».









Если верить официальным объяснениям, Сининат повздорила с Сутхидой еще до ее майской свадьбы. Фаворитка пыталась помешать ее коронации и сама метила на ее место. Именно этим объяснялся поток титулов, посыпавшийся на нее летом: таким образом король надеялся утолить ее амбиции и разрешить назревающий конфликт с женой. Когда пряник не помог, он взялся за кнут.

К декабрьскому торжеству, завершающему трехлетнее восшествие короля на трон, об интригах почти забыли. Маха проплыл по реке на золотой барже в сопровождении Сутхиды и 14-летнего сына, принца Дипангкорна Расмиджоти, а 2200 гребцов декламировали оду в его честь. Сининат на церемонии не было.