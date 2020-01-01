В Германии горел зоопарк, погибли все обезьяны

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу зоосада.





Отмечается, что ночью в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все обитавшие в нем животные, погибли в огне.





"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.





В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.





Пока причины пожара остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу.