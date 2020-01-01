На границе с Литвой появится новый пункт пропуска

Подписание соглашения между Беларусью и Литвой. Фото: gtk.gov.by





Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года был подписан 31 декабря.









В документе говорится об изменении статуса пункта упрощенного пункта пропуска Видзы (Твярячюс) на международный и упразднение пунктов упрощенного пропуска Клевица (Ураляй) и Кемелишки (Приенай).





Причина такого решения в необходимости увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в пункте пропуска «Каменный Лог».







