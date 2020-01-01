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На границе с Литвой появится новый пункт пропуска

Беларусь и Литва договорились о создании нового международного пункта пропуска на государственной границе. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Подписание соглашения между Беларусью и Литвой. Фото: gtk.gov.by

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года был подписан 31 декабря.


В документе говорится об изменении статуса пункта упрощенного пункта пропуска Видзы (Твярячюс) на международный и упразднение пунктов упрощенного пропуска Клевица (Ураляй) и Кемелишки (Приенай).

Причина такого решения в необходимости увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в пункте пропуска «Каменный Лог».

МГ/АА belsat.eu
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