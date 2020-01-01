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В Минске первый малыш родился в новогоднюю ночь почти сразу после боя курантов

В Городском клиническом родильном доме №2 в новогоднюю ночь спустя 10 минут после боя курантов на свет появился первый в 2020 году ребенок. Это был мальчик, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.


Также в комитете отметили, что скорее всего он станет первым ребенком в Беларуси, родившемся в 2020 году.

Всего в новогоднюю ночь в столице родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки.
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