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Пенсионный возраст повышается еще на полгода

В Беларуси с 1 января пенсионный возраст повышается еще на полгода. Мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62 года, а женщины — в 57.



Как известно, в нашей стране происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. С 2017-го ежегодно добавляется полгода. В результате, в 2022 году белорусы будут выходить на пенсию уже в 63 года (до начала действия указа Александра Лукашенко от 11 апреля 2016-го о совершенствовании пенсионного обеспечения — в 60), а белоруски — в 58 лет (ранее — в 55).

Власти объясняют необходимость повышения пенсионного возраста изменениями социально-демографических условий в нашей стране — продолжается старение населения, людей трудоспособного возраста становится меньше, а значит меньше поступает пенсионных отчислений.
Еврорадио
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