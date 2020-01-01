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В новогоднюю ночь 18-летний парень ранил ножом милиционеров

В новогоднюю ночь 18-летний парень ранил ножом милиционеров. Как информирует пресс-служба МВД, происшествие произошло в Витебской области.

Молодого человека пытались задержать, но он начал оказывать сопротивление. Сколько милиционеров пострадало, не сообщается. Правоохранители проводят проверку.

МВД отмечает, что криминогенная ситуация в стране "оставалась достаточно спокойной — зафиксировано меньше преступлений, чем обычно". В Шкловском районе пенсионер с ножом в руках набросился на жену, в Кричеве женщина с ножом напала на сожителя. В обоих случаях ссоры спровоцировал алкоголь.
Еврорадио
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