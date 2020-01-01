Скандал: дочь Петросяна заручилась поддержкой его бывшей жены

Наследница шоумена заручилась поддержкой его бывшей жены.

О такой популярности, как в этом году, Евгений Петросян, наверное, не мечтал даже во время расцвета «Аншлага», пишет 7days.ru

Скандальный развод с предприимчивой Еленой Степаненко превратил его не в разочаровавшегося старика, а в завидного холостяка. В начале декабря 74-летний юморист женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой – и не в шутку, а официально. К неудовольствию обоих супругов, поклонники активно обсуждают возможность того, что у них появится ребенок. Если бы так и произошло, малыш стал бы для Татьяны первенцем. А вот у Евгения Вагановича ребенок есть – дочь Викторина от первого брака. Увы, ее и без того сложные отношения с Петросяном, похоже, и вовсе сошли на нет.









Сейчас Викторина живет в Нью-Йорке, на Манхэттене: она переехала в Америку после того, как окончила исторический факультет МГУ. В Москве она бывает довольно редко, но накануне Нового года девушка прилетела на родину. Думаете, в гости к отцу? Вовсе нет. Викторина поселилась у своей мачехи Елены Степаненко, которая не является ее биологической родственницей.





Удивительно, но Степаненко, после развода довольно агрессивно настроенная по отношению к Петросяну, поддерживает теплые и доверительные отношения с его дочерью. Именно ее поддержкой Елена Григорьевна заручилась после расставания с юмористом. Говорят, не просто так: дамы стали «дружить против» старика с корыстной целью. Еще до женитьбы Петросяна на Брухуновой они объединились, чтобы молодая любовница телеведущего не могла претендовать на его имущество. Когда «сделка» не удалась, Викторина заблокировала номер отца в своем телефоне и прекратила с ним любое общение.





Евгений Петросян с дочерью Викториной

Фото: Instagram





«Женя (Евгений Петросян – Прим.ред.) мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него, — рассказал друг юмориста Георгий Терехов. – Она всегда называет Елену Григорьевну мамой. Но почему она отказывается от общения с отцом, мне непонятно».





Остальные друзья Петросяна, напротив, всё прекрасно понимают: его дочь строит некий план, как завладеть квартирами отца, и его жена – главный и довольно хитрый соперник.









Вот что говорит об отношениях юмориста с дочкой известный московский адвокат Сергей Жорин: «Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина по каким-то причинам заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно».





В окружении Петросяна говорят, что Викторина вместе со Степаненко обратилась в авторитетную адвокатскую контору: женщины заручились поддержкой юристов, судя по всему, вскоре объявят Петросяну настоящую войну. Женщины уверяют, что в Новом году шоумену будет совсем не до шуток!







