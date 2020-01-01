Названа смертельная опасность неправильного сна

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Британские ученые выявили связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких.





Между продолжительностью сна и фиброзом легких – заболеванием, при котором на органах появляются нарушающие функцию дыхания рубцы. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Medicalxpress.

Оптимальная продолжительность сна для человека составляет семь часов день. Отклонение от нормы может повысить риски развития заболеваний. Люди, которые регулярно спят четыре часа или менее в день, удваивают шанс заболеть легочным фиброзом. При этом те, кто спит 11 часов в день или дольше, его утраивают.









Ежегодно от этого заболевания умирает пять тысяч британцев – столько же, сколько от лейкемии, пишет korrespondent.net

Меньшие, но все же повышенные риски также были замечены у людей, которые любят ложиться спать поздно ночью, или у тех, кто работает посменно.

Ранее сообщалось, что сон в дневное время может быть смертельно опасным. Кроме того, стало известно, что использование во время сна даже небольшого света может привести к развитию смертельно опасных заболеваний сердца и инсульту.



