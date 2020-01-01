+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт. Дед Мороз-Морж переплыл Неман, чтобы поздравить белорусов с Новым годом

Пока белорусы под ёлочку загадывали «настоящую зиму» с пушистым снегом, трескучими морозами и крепким льдом на речках. В Гродно остается время для декабрьских заплывов. В одном таком водном марафоне поучаствовал сам… Дед Мороз. Подробности сообщила belta.by.




В роль Деда Мороза-Моржа перевоплотился уроженец областного города Филипп Федорчук. Мужчина давно переехал жить в Санкт-Петербург, главное увлечение жизни – заплыв в открытой воде в несезон. Увлеченный зимним плаванием горожанин задумал поздравить необычным заплывом и своих соотечественников.

– Решил, в преддверии праздника покорить и Неман. Выполнил, что хотел. Но понял, что Неман – река непростая, – рассказал пловец-морж журналистам.

В воду декабрьского Немана «Дед Мороз» зашел в полном параде: шубе и шапке. Правда, на середине реки – решил сбросить шубу, сковывавшую движения в воде.

Всю дистанцию пловца сопровождали спасатели на лодке. Осводовцы подтвердили, что на Немане коварное течение, в черте города оно составляет примерно 0,5 метра в секунду. Непростая была и погода: всего +3 в день заплыва.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru