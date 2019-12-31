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В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

В галерее современного искусства Тейт в Лондоне вандал повредил картину художника Пабло Пикассо. Об этом сообщает «Би-би-си».




Отмечается, что полотно «Бюст женщины» стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов (более 26 миллионов долларов) разрезали. Арестованный 20-летний Шакил Мэсси намерен отрицать все обвинения. Уточняется, что его отказались отпускать под залог.

В галерее Тейт пояснили, что на картине изображена любовница Пикассо Дора Маар. Работа была написана в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации.

Осенью 2018 года в Румынии обнаружили картину Пикассо «Голова Арлекина». Это полотно украли в 2012 году вместе с семью другими полотнами авторства Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. В 2013 году по делу о краже были арестованы трое граждан Румынии.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. За свою жизнь создал около 20 тысяч работ.
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