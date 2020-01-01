Google рассказал какими болезнями белорусы были озабочены в 2019-м
Поисковая система Google опубликовала топ-10 самых популярных запросов пользователей за год, касающиеся вопросов, ответы на которые должны были бы давать не алгоритмы, а терапевты, кардиологи и другие врачи.
Как снизить артериальное давление?
Не гуглите, обратитесь к врачу, который назначит препараты для снижения АД.
Что такое кетодиета?
Однозначных научных выводов о пользе кетодиеты (низкоуглеводного рациона с высоким содержанием жиров) нет. В отличие от доказательств пользы регулярных физнагрузок.
Как избавиться от икоты?
Попробуйте задержать дыхание, медленно выпейте стакан воды. Если икота возникает регулярно - идите к врачу, это признак ряда заболеваний.
Как долго длится грипп?
Около 3-7 дней, но может и дольше. Чтобы сократить время болезни и уменьшить тяжесть протекания и последствий - опять же, обратитесь к врачу и соблюдайте предписания.
Почему образуются камни в почках?
Если кратко - из-за нарушения обмена веществ в организме.
Возможные причины: неправильное питание, избыток соли и сахара, злоупотребление алкоголем...
Что такое вирус папилломы человека?
Самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Поражает слизистые и кожные покровы. Нередкая причина рака шейки матки, горла, связана с рядом других заболеваний.
Как снизить уровень холестерина?
Вопрос к терапевту. Среди обязательных общих рекомендаций: снизить потребление насыщенных и трансжиров, перестать курить и пить алкоголь, заняться физкультурой.
Сколько калорий нужно потреблять ежедневно?
Базовая рекомендация для женщин около 2000 калорий в день, для мужчин - около 2500. Однако эти расчеты крайне неточны без учета возраста, массы тела, заболеваний, физнагрузок, особенностей питания и т.д.
Как долго алкоголь остается в организме?
Опять же - все зависит от массы тела, возраста, метаболизма, общего состояния организма и т.д. Если упрощать - обнаружить алкоголь в организме можно в срок до половины суток по крови, и в течение 3-5 дней в анализах мочи.
10:32 01/01/2020
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