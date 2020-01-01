Google рассказал какими болезнями белорусы были озабочены в 2019-м





Как снизить артериальное давление?





Не гуглите, обратитесь к врачу, который назначит препараты для снижения АД.





Что такое кетодиета?





Однозначных научных выводов о пользе кетодиеты (низкоуглеводного рациона с высоким содержанием жиров) нет. В отличие от доказательств пользы регулярных физнагрузок.





Как избавиться от икоты?





Попробуйте задержать дыхание, медленно выпейте стакан воды. Если икота возникает регулярно - идите к врачу, это признак ряда заболеваний.





Как долго длится грипп?





Около 3-7 дней, но может и дольше. Чтобы сократить время болезни и уменьшить тяжесть протекания и последствий - опять же, обратитесь к врачу и соблюдайте предписания.





Почему образуются камни в почках?





Если кратко - из-за нарушения обмена веществ в организме.





Возможные причины: неправильное питание, избыток соли и сахара, злоупотребление алкоголем...





Что такое вирус папилломы человека?





Самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Поражает слизистые и кожные покровы. Нередкая причина рака шейки матки, горла, связана с рядом других заболеваний.





Как снизить уровень холестерина?





Вопрос к терапевту. Среди обязательных общих рекомендаций: снизить потребление насыщенных и трансжиров, перестать курить и пить алкоголь, заняться физкультурой.





Сколько калорий нужно потреблять ежедневно?





Базовая рекомендация для женщин около 2000 калорий в день, для мужчин - около 2500. Однако эти расчеты крайне неточны без учета возраста, массы тела, заболеваний, физнагрузок, особенностей питания и т.д.





Как долго алкоголь остается в организме?





Опять же - все зависит от массы тела, возраста, метаболизма, общего состояния организма и т.д. Если упрощать - обнаружить алкоголь в организме можно в срок до половины суток по крови, и в течение 3-5 дней в анализах мочи.