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Бел Рус

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С Новым годом!

В уходящем году белорусам было чем гордиться. То, как мы проводили в последний путь своего национального героя Кастуся Калиновского, доказало, что белорусская идея живет в сердце людей.

С Новым годом!
В уходящем году белорусам было за что тревожиться. И на улицы Минска вновь вышли цепи неравнодушных людей, потому что российско-белорусская игра пошла со слишком высокими ставками. И мы доказали, что аферистам от политики, которые эту игру затеяли, легко не будет. 

В уходящем году белорусам было о чем сожалеть. Парламентские выборы вновь стали упущенным шанса для возвращения страны к нормальному пути развития. 

Разный был год. Сложный и вдохновляющий. Предсказуемый и многозначительный. Но главное – это был последний год десятилетия, которое мы все-таки не профукали. Потому что все больше белорусов хотят быть не «гражданами мира», а именно белорусами.

Пусть в новом году тех, кто не просто живет в этой стране, а видит свое будущее в этой стране, становится больше!

Пусть в новом году удача не отворачивается от тех, кто этого достоин! 

Пусть год принесет много хороших новостей! 

Берегите себя, берегите своих близких! Цените любимых! 

И давайте в новогоднюю ночь поднимем бокалы за нашу любимую землю, за то, что дает нам силы, за свои мечты!

За Беларусь! 

С Новым годом! 

Жыве Беларусь!
Ваши партизаны
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