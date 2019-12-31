В уходящем году белорусам было за что тревожиться. И на улицы Минска вновь вышли цепи неравнодушных людей, потому что российско-белорусская игра пошла со слишком высокими ставками. И мы доказали, что аферистам от политики, которые эту игру затеяли, легко не будет.





В уходящем году белорусам было о чем сожалеть. Парламентские выборы вновь стали упущенным шанса для возвращения страны к нормальному пути развития.





Разный был год. Сложный и вдохновляющий. Предсказуемый и многозначительный. Но главное – это был последний год десятилетия, которое мы все-таки не профукали. Потому что все больше белорусов хотят быть не «гражданами мира», а именно белорусами.





Пусть в новом году тех, кто не просто живет в этой стране, а видит свое будущее в этой стране, становится больше!





Пусть в новом году удача не отворачивается от тех, кто этого достоин!





Пусть год принесет много хороших новостей!





Берегите себя, берегите своих близких! Цените любимых!





И давайте в новогоднюю ночь поднимем бокалы за нашу любимую землю, за то, что дает нам силы, за свои мечты!





За Беларусь!





С Новым годом!





Жыве Беларусь!