Семь белорусов встретят Новый год в больничных палатах в Пскове
Семь граждан Беларуси, которые пострадали в ДТП под Псковом встретят Новый год в больничных палатах. Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В медицинских учреждениях Пскова останутся 6 взрослых и один ребенок.
— Одного ребенка вчера забрала бабушка, одна из взрослых сегодня уедет домой, — объяснили в пресс-службе Минздрава.
Напомним, 30 декабря около 02:50 на трассе Санкт-Петербург – Невель вблизи деревни Подборовье Псковского района съехал в кювет, а затем перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. В момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.
За медицинской помощью обратились 24 человека, 13 были госпитализированы. В дальнейшем шестерым белорусам оказана амбулаторная помощь. Еще один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Детей среди пострадавших двое. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.
17:30 31/12/2019
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