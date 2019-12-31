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Кого могут не пустить в метро в новогоднюю ночь

Как быть, если после новогоднего стола до мест массовых гуляний или до дома вы решили добираться на метро, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».




Главное условие, которое напомнили сотрудники предприятия «Минский метрополитен»: суть Правил перевозок пассажиров метрополитеном не зависит от того, работает подземка в праздники или будни, в новогоднюю ночь или летний знойный день.

Пункт 76 этого документа гласит, что пассажир обязан «не входить на станцию и не проезжать в электропоездах метрополитена в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ; не нарушать общественный порядок и не оскорблять своим внешним видом или поведением общественную нравственность…».

Заместитель начальника службы безопасности предприятия Валерий Клиндюк рассказал:

— Наши сотрудники, стоящие на контроле, обычно визуально определяют людей с признаками алкогольного опьянения. Таких примет немало, например неадекватное поведение, неуверенная походка, плохая ориентация в пространстве, неопрятный вид — все, что может доставить неудобство другим пассажирам и, главное, стать причиной опасных ситуаций. Представьте себе: если человек в таком состоянии на эскалаторе или на платформе потеряет равновесие, у него закружится голова, он может упасть на других граждан… Но не припомню, чтобы много изрядно выпивших пассажиров пытались прорваться в метро в новогоднюю ночь. В обычные пятничные вечера таких случаев бывает гораздо больше.

И все же сотрудники метрополитена рекомендуют минчанам: если малость перебрали, не стоит рисковать жизнью и здоровьем. Лучше пройтись по свежему воздуху или воспользоваться наземным транспортом, который, кстати, будет работать в новогоднюю ночь довольно интенсивно.


Если же сотрудники службы безопасности подземки посчитают, что потенциальный пассажир находится в состоянии опьянения, за линию контроля его не пропустят. Начнет спорить, сопротивляться — инспектор оперативно вызовет сотрудников РОВД. А те вправе задержать нарушителей общественного порядка.

— Но мы надеемся, что до такого не дойдет, — полагает В. Клиндюк. — Обычно в такую ночь у людей праздничное настроение и мало кто хочет конфликтовать. В основном люди встречают Новый год и после боя курантов выходят на улицу — в микрорайоны или в центр города на площадки, где проходят гулянья. Как говорил герой известного фильма, не успевают дойти до нужной кондиции. Так что рассчитываем, что все пройдет в штатном режиме, без э цессов.

К слову, на станциях, неподалеку от которых проходят массовые праздничные мероприятия, в новогоднюю ночь предусмотрена работа дополнительного количества инспекторов службы безопасности.
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