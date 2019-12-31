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Пиратство: похищены восемь моряков греческого танкера

Восемь моряков с танкера Happy Lady, в том числе гражданин Украины, похищены пиратами у берегов Камеруна. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

Танкер подвергся нападению около 23:00 30 декабря, на юго-западе от Лимбе, Камерун, где он стоял на якоре с конца ноября. 
8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец. Подробностей об этой атаке, информации о судьбе остального экипажа нет.

Танкер Happy Lady ходил под флагом Греции.
Liga.net
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