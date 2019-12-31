Кто отбирал участников для Венского бала с Лукашенко?





Студентов на бал номинировали учреждения образования: от крупных вузов было 10−12 человек, от менее многочисленных — 2−6 человека. Причем ребята были не только из Минска, а из всех регионов.





— В университетах выбирали лучших ребят. Это студенты — победители различных конкурсов профмастерства, ребята, которые состоят в спецфонде одаренной и талантливой молодежи, активисты, отличники учебы, спортсмены, победители различных научно-практических конференций, — рассказывает заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.





Например, с министром иностранных дел Владимиром Макеем танцевала Мария Чечко, студентка 2 курса Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, будущий психолог-педагог. Она играет в баскетбол, участница конкурса «Мисс БГПУ-2019», волонтер нескольких университетских клубов, актриса народного театра «Тайм», модель проекта «Мельница моды» и «Belarus Fashion Week».