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Только золотистый и только овальный: Как правильно выбирать ананас?

Этот новогодний фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе. Но не все умеют его выбирать.

Всего в мире насчитывается более 80 сортов ананасов. Плоды всех видов очень схожи по виду, но вес их может колебаться от 0,5 кг до 4 кг в зависимости от вида. Кстати, если кто не знает, ананас это не фрукт и даже не ягода, а несколько десятков ягод, сросшихся вокруг общего центра.
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