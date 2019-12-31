Белорусы поздравили земляков из Антарктиды





Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья и большого счастья, мира и благополучия, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий! Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома любовь и уважение, радость и согласие, тепло и уют!





Команда 12 БАЭ:

начальник БАЭ Алексей Гайдашов

ведущий специалист Алексей Хаткевич

инженер-механик Алексей Захватов

врач-хирург Сергей Пунинский

инженер-радиометрист Антон Макас

гидрометнаблюдатель Никита Изидеров

электромонтер Дмитрий Голуб

к поздравлениям присоединяются сотрудники 12 БАЭ:

инженер-эколог Юрий Гигиняк (ст. Прогресс, РФ)

инженер-геофизик Павел Шаблыко (ст. Святой Клемент Охридский, Болгария)