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В Бобруйске на охоте подстрелили...охотника

Из-за неосторожного выстрела одного охотника пострадал другой.

ЧП произошло 28 декабря около 16.30, рассказал руководитель Бобруйской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Добровольский. Группа охотников проводила загонную охоту на косулю недалеко от деревни Стасевка Бобруйского района. Собака гнала косулю, один охотник выстрелил из охотничьего ружья и нечаянно ранил другого в область паха. Пострадавшего 65-летнего бобруйчанина доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Проводиться проверка по факту причинения 65-летнему мужчине травм на охоте, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
"Вечерний Бобруйск"
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