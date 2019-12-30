В Бобруйске на охоте подстрелили...охотника

ЧП произошло 28 декабря около 16.30, рассказал руководитель Бобруйской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Добровольский. Группа охотников проводила загонную охоту на косулю недалеко от деревни Стасевка Бобруйского района. Собака гнала косулю, один охотник выстрелил из охотничьего ружья и нечаянно ранил другого в область паха. Пострадавшего 65-летнего бобруйчанина доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.





Проводиться проверка по факту причинения 65-летнему мужчине травм на охоте, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.