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В Гродно мужчина приклеил бутафорскую бороду и обворовал магазин

Мужчина в накладной бороде украл экшн-камеру в гродненском магазине. Сейчас следователи пытаются установить его личность.


Это случилось 25 декабря около 18.00 в торговом зале магазина электроники на проспекте Янки Купалы в Гродно. «Плохой Санта» похитил экшн-камеру стоимостью 999,9 рублей, сообщили в Следственном комитете.

– У следователей имеются основания полагать, что мужчина использовал бороду и очки для изменения своей внешности, – отметили в СК.

Информацию о мужчине можно сообщить в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8-0152-72-40-40 (круглосуточно) либо по телефону 102.
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