Из Минска в пригород: первый дом для минчан строится в Смолевичах
Первый дом для минчан строится в Смолевичах – более 700 заявлений на квартиры уже подано, сообщает ОНТ.
Спрос почти в четыре раза превышает предложение. В начале января сформируют список дольщиков, которые смогут обзавестись собственным жильем в экспериментальном доме в Смолевичах.
Еще в марте Глава государства распорядился строить жилье для нуждающихся в городе-спутнике. При этом с очереди в Минске они автоматически снимаются. В итоге сменить прописку на смолевичскую готовы 759 минчан.
Экспериментальный дом в Смолевичах сдадут меньше чем через полтора года. Из Минска в пригород переедет 191 семья.
08:56 31/12/2019
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