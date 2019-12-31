В Беларуси отменят талоны к водительскому удостоверению

30 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 492, упрощающий административные процедуры. Им регламентируется и процедура выдачи международного водительского удостоверения, что анонсировалось уже несколько лет.









Документ закрепляет право гражданина использовать при обращении в налоговые органы копии паспорта. Пресс-служба главы государства обращает внимание на то, что указанное нововведение позволяет подавать заявления в письменном и электронном виде.





Также сокращаются сроки постановки на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Указом упрощается порядок постановки на консульский учёт. В Беларуси откажутся от взимания денег за регистрацию иностранцев, временно приезжают в нашу страну. Но им нужно будет обратиться за регистрацией через единый портал электронных услуг.



