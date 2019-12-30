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В Уругвае обнаружили кокаина почти на $1 миллиард

Уругвайские правоохранители обнаружили в порту Монтевидео 4,4 тонны кокаина на сумму около 1 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает BBC.

“Уругвайские правоохранители обнаружили рекордную партию кокаина в 4,4 тонны, назвав операцию самым мощным ударом в истории против контрабандистов в стране”, - говорится в сообщении.

По данным чиновников, уличная стоимость наркотиков достигает почти одного миллиарда долларов США.

Сама спецоперация была проведена в порту в Монтевидео.


Отмечается, что кокаин был спрятан в четырех контейнерах с мукой, которые должны были отправить в Того.

Как сообщалось, сотрудники полиции и таможенной службы Польши обнаружили крупнейшую за последние 30 лет партию кокаина — почти 2 тонны — стоимостью около 2 миллиарда злотых (более $500 миллионов).
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