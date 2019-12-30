Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ-40 Первомайского РОЧС:





— В 2017-м заступил на дежурство как начальник смены. Встретили Новый год, в 2 часа ночи пошли отдыхать. В 02:30 услышали сигнал тревоги. Возгорание автомобиля. Думал: наверное, короткое замыкание, ничего страшного. Дело было в Минской области, 9 км по Московскому шоссе. Подъехали к какому-то предприятию, на стоянке много фур. Вокруг них бегал сторож, показывал, что одна дымится. А рядом — 10 огнетушителей. Повезло, что он не растерялся и сам начал тушить пожар. Иначе масштабы могли быть катастрофическими. Все машины хозяева заправили под завязку (боялись подорожания бензина в новом году), еще и стояли они плотно друг к другу. Тут не то что пожар, взрыв мог произойти!





Но не успели мы разобраться с этой ситуацией, как диспетчер отправила нас на следующий вызов: на улице Руссиянова на 7-м этаже горел балкон, в квартире — инвалид-колясочник. Примчались на место, а там коллеги из других подразделений уже вытащили его на свежий воздух. Мы пошли в соседнюю квартиру (у них спаренные балконы), охваченную плотным дымом, и вывели из нее нетрезвого мужчину, который плохо соображал, что происходит. Как потом выяснилось, в окно залетела петарда.





Алексей Климашевич, начальник караула ПАСЧ-24 Советского РОЧС:





— Помню такой случай: 31 декабря на Партизанском проспекте муж поссорился с женой, закрыл ее в комнате так, что она не могла выбраться, и поджег квартиру. Но и сам покинуть ее не смог. Мы выбили дверь, нашли обоих и передали в скорую. Мужчина скончался от ожогов по дороге в больницу. Женщина осталась жива.





А 4 года назад отработали 31 декабря без происшествий, уже собирались сменяться, как в 6 утра прозвучал сигнал тревоги — пожар в квартире. На месте увидели: из окна 5-го этажа валит дым. Надели маски, подключили аппараты со сжатым воздухом и зашли внутрь. Дверь была открыта, в комнате — накрытый стол, играет музыка, работает телевизор. И никого… Мы очень удивились, стали искать хозяев (перед этим, естественно, потушили елку, на которой загорелась гирлянда). Нашли их на празднике у соседей.













Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального РОЧС:





— В одну из новогодних ночей, когда я дежурил, в службу «101» поступил звонок. Девушка, отдыхая в гостях, вышла на балкон покурить, а чтобы в комнату не проникал дым, друзья закрыли за ней дверь. И пока она разговаривала по телефону, все дружно уснули. На крики никто не реагировал. А на улице холодно… Диспетчеру свой точный адрес девушка указать так и не смогла. Назвала только микрорайон и описала, как выглядят соседние дома. На вызов отправили наше подразделение. Искали ее минут 20. Когда нашли, установили автолестницу, поднялись на 12-й этаж и спасли.





Дмитрий Белушко, командир отделения ПАСЧ-40 Первомайского РОЧС:





— В 2016-м в 01:30 нас вызвали в Копище на ул. Лопатина. 5-й этаж, валит густой черный дым. Автолестница еще не прибыла. Дома никого. Что делать? Позвонили соседям, что этажом выше, попросили разрешения спуститься из окна по штурмовке. Пустили. Чтобы не испортить подоконники, мы даже подложили одеяло. Застраховались веревкой и залезли в горящую квартиру. В детских игрушках обнаружили петарду.





Всё потушили. Жильцы нас мандаринами угостили. Предлагали еще и праздник с ними отметить, но мы на службе не пьем.





Евгений Юнцевич, командир отделения ПАСЧ-18 Фрунзенского РОЧС:





— За 9 лет службы был на дежурстве в Новый год 3 раза. А 2019-й встречали на выезде. Рядовой случай: дым из квартиры. Мы проникли внутрь, в дальней комнате спал сильно пьяный хозяин, а на кухне на плите горела какая-то пища. Мы жильца разбудили, вывели на свежий воздух. Он хамил, грубил, отказывался вместе с бригадой скорой помощи ехать в больницу, хотя порядочно надышался дымом. Все-таки удалось уговорить. Когда его забрали, я как командир отделения отправил всех товарищей вниз, а сам остался в тамбуре квартиры: мы же вскрыли дверь, а оставить просто так не могли, ждали приезда милиции. Вышли соседи, пригласили за стол. А я в боевой одежде, с аппаратом за плечами… Отказался. А они всё извинялись, что вызвали МЧС, но какие могут быть извинения? Это наша работа — спасать. В полночь услышал, как мои ребята громко кричали: «С Новым годом!» А люди им в ответ прямо из окон: «С праздником!» Всем весело, прикольно. По радиостанции девчонки из Центра оперативного управления тоже всех поздравляли.





А в новогоднюю ночь с 2016 на 2017-й мы уже почти накрыли стол. Мы его всегда в гараже ставим, чтобы вся команда была в сборе. На часах 23:45, только сели кушать и… вызов: в Сухарево загорелась легковушка. Приехали, быстро потушили. Насколько помню, рассерженный муж поджег автомобиль жены. Новый год встречали прямо в пожарной машине. Зато наш вызов стал последним в 2016-м во всей Беларуси.