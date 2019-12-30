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Вычислили парня из Костюковичей, который издевался над котом для видео

Молодому человеку грозит уголовная ответственность.

Накануне в соцсетях неизвестные опубликовали ролик, на котором молодой человек, под хохот подстрекателей пинал и бросал с размаха бездомного кота об асфальт, а после «выступлений» красовался с улыбкой на фоне какого-то учебного заведения. Администрация сайтов отмечали видео пометкой о «жестоком контенте», ролик разлетелся по сообществам. Нелицеприятное зрелище заинтересовало и правоохранителей, пишет "Комсомольская правда".

– После распространения данного видео в соцсетях, была инициирована проверка. В ходе которой выяснилось, что молодой человек – «герой видео» учится в одном из колледжей Костюковичей, – сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.


После установления личности злоумышленника дело отправили на правовую оценку.

Молодой человек ответит по административной статье за истязание животного или по уголовной статье за жестокое обращение с животными.
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