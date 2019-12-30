Накануне в соцсетях неизвестные опубликовали ролик, на котором молодой человек, под хохот подстрекателей пинал и бросал с размаха бездомного кота об асфальт, а после «выступлений» красовался с улыбкой на фоне какого-то учебного заведения. Администрация сайтов отмечали видео пометкой о «жестоком контенте», ролик разлетелся по сообществам. Нелицеприятное зрелище заинтересовало и правоохранителей, пишет "Комсомольская правда"





– После распространения данного видео в соцсетях, была инициирована проверка. В ходе которой выяснилось, что молодой человек – «герой видео» учится в одном из колледжей Костюковичей, – сообщила пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.





После установления личности злоумышленника дело отправили на правовую оценку.





Молодой человек ответит по административной статье за истязание животного или по уголовной статье за жестокое обращение с животными.