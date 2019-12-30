Белорус попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook

Минский багхантер Дмитрий Лукьяненко попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook и занял второе место, причем в прошлом году был на первом. Компания составляет список на основе отчетов об уязвимостях за этот год.





Этичный, или белый хакер – это специалист по компьютерной безопасности. Он проверяет безопасность компьютерных систем. От черных хакеров белые отличаются тем, что ищут уязвимости на добровольной основе или за плату; их цель – помочь разработчикам сделать их продукт более защищенным и безопасным.









При помощи своего рейтинга «белых хакеров» команда Facebook выражает благодарность людям, которые «ответственно подошли к раскрытию информации» об уязвимостях в системе безопасности Facebook и приложений компании, пишет tut.by. По итогам года отметили 199 человек, и минский разработчик Дмитрий Лукьяненко занял второе место.





В интервью белорусским СМИ Лукьяненко рассказывал, что постоянно находит «дыры» в безопасности популярных приложений и получает за это вознаграждения. Тогда он отметил, что самая крупная награда составила 15 тысяч долларов – ее присудил Facebook за нахождение проблемы в приложении Messenger.