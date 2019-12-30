+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорус попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook

Минчанин входит в «зал славы» Google, посвященный людям, которые нашли ценные уязвимости.

Минский багхантер Дмитрий Лукьяненко попал в лидеры «белых хакеров» от Facebook и занял второе место, причем в прошлом году был на первом. Компания составляет список на основе отчетов об уязвимостях за этот год.

Этичный, или белый хакер – это специалист по компьютерной безопасности. Он проверяет безопасность компьютерных систем. От черных хакеров белые отличаются тем, что ищут уязвимости на добровольной основе или за плату; их цель – помочь разработчикам сделать их продукт более защищенным и безопасным.


При помощи своего рейтинга «белых хакеров» команда Facebook выражает благодарность людям, которые «ответственно подошли к раскрытию информации» об уязвимостях в системе безопасности Facebook и приложений компании, пишет tut.by.По итогам года отметили 199 человек, и минский разработчик Дмитрий Лукьяненко занял второе место.

В интервью белорусским СМИ Лукьяненко рассказывал, что постоянно находит «дыры» в безопасности популярных приложений и получает за это вознаграждения. Тогда он отметил, что самая крупная награда составила 15 тысяч долларов – ее присудил Facebook за нахождение проблемы в приложении Messenger.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru