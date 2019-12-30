На литовской границе открылась пограничная застава «Каменный Лог»

Госпогрнакомитет объясняет ее создание совершенствованием инфраструктуры приграничья и актуальностью укрепления пограничной безопасности страны, пишет reform.by





Застава относится к участку ответственности Сморгонской пограничной группы. Строительство комплекса началось в 2015 году. Застава оснащена современной техникой и оборудованием, средствами охраны границы. Для пограничников и их семей построено служебное жилье.





Торжественную церемонию открытия посетил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед открытием с визитом приезжал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.









Лаппо отметил, что комплекс практически завершает т процесс строительства инфраструктуры на участке границы с балтийскими государствами.





«Здесь оперативное направление, направление контрабандной деятельности, нелегальной миграции. Здесь мы немного увеличили штат пограничников и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности», – заявил он.



