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На литовской границе открылась пограничная застава «Каменный Лог»

30 декабря на беларусско-литовской границе открылась пограничная застава «Каменный Лог», сообщает пресс-служба ГПК.

Госпогрнакомитет объясняет ее создание совершенствованием инфраструктуры приграничья и актуальностью укрепления пограничной безопасности страны, пишет reform.by

Застава относится к участку ответственности Сморгонской пограничной группы. Строительство комплекса началось в 2015 году. Застава оснащена современной техникой и оборудованием, средствами охраны границы. Для пограничников и их семей построено служебное жилье.

Торжественную церемонию открытия посетил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед открытием с визитом приезжал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.


Лаппо отметил, что комплекс практически завершает т процесс строительства инфраструктуры на участке границы с балтийскими государствами.

«Здесь оперативное направление, направление контрабандной деятельности, нелегальной миграции. Здесь мы немного увеличили штат пограничников и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности», – заявил он.
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