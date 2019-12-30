+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Астронавтка NASA опубликовала снимок Эвереста из космоса

Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, на своей странице в Twitter опубликовала новый снимок, сделанный в космосе.

На этот раз в нем оказалась гора Эверест, пишет DT.ua.

"Наконец нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете?", - Кох написала в подписи к фото.

© twitter.com/Astro_Christina

Эверест – это высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Она находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru