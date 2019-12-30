Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств





По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит.





Очевидно, ни пользователи Bumble, ни его администрация не поверили, что сама Шэрон Стоун может искать себе пару на сайте знакомств.





"Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!" - написала актриса в "Твиттере".





Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте. Еще бы.





Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", "Вспомнить всё" и "Казино", дважды была замужем: сначала за продюсером Майклом Гринбергом, затем - за журналистом Филом Бронштейном, с которым она развелась в 2004 году.





Ранее она уже признавалась, что не прочь с кем-нибудь встречаться. В 2018 году в передаче Late Late Show на американском канале CBS она даже проговорилась, каким она видит своего идеального мужчину.





Ведущий Джеймс Корден спросил ее: "Какого мужчину хочет Шерон Стоун?". Певец Элтон Джон, который участвовал в разговоре, перебил ее и предположил: "Большого!"









Актриса долго конфузливо смеялась, а потом дипломатично ответила: "Да, я люблю высоких".





Bumble - приложение для знакомств с феминистическим уклоном. Оно отличается от других сервисов тем, что инициатива переписки в нем принадлежит женщинам.





Мужчины могут только выбирать понравившихся им женщин и ждать, когда те напишут им первые.





Это приложение было запущено в 2014 году бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф при поддержке российского предпринимателя и миллиардера Андрея Андреева, создателя сервисов Badoo, Mamba и Begun.





При чем тут улей?

"Ульем" (the Hive), который упоминала Шерон Стоун, в обиходе называют приложение Bumble создатели и пользователи. В его оформлении и коммуникациях много отсылок к пчелиной тематике.





Фирменный цвет Bumble - желтый, пользовательницы там называются "пчелками" ('bees'), раздел с полезными советами и развлекательными статьями называется The Buzz ("жужжание"), а само название платформы отсылает к английскому слову 'bumblebee' - "шмель".





"Надеемся, что вы найдете вашего сладкого", - сказала знаменитой актрисе директор Bumble Клэр О'Коннор после того, как аккаунт Шэрон Стоун был разблокирован.