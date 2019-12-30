



По старым правилам, у владельца домена есть один месяц для продления, а с 1 января, если не успел, имя сразу выставят на аукцион.





По данным источника, документ принят Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ). Другие подробности пока неизвестны.





Напомним также, что пока в национальной доменной зоне имена можно регистрировать на один или два года.