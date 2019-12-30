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ОАЦ ужесточает правила продления доменов: "непродленные" имена тут же выставят на аукцион

В ближайшее время будет опубликован документ, который изменит правила продления доменов в национальной зоне (.by и .бел).

ОАЦ ужесточает правила продления доменов: "непродленные" имена тут же выставят на аукцион
Об этом сообщил Office Life информированный источник.

По старым правилам, у владельца домена есть один месяц для продления, а с 1 января, если не успел, имя сразу выставят на аукцион.

По данным источника, документ принят Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ). Другие подробности пока неизвестны.

Напомним также, что пока в национальной доменной зоне имена можно регистрировать на один или два года.
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