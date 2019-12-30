Это предварительный диагноз специалистов, рассказали TUT.BY в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Детский сад, в который ходила малышка, работает в обычном режиме. На карантине — лишь две группы.









Детский сад, в который ходила девочка, работает в обычном режиме, рассказали в учреждении.





По словам руководства, все проведенные меры стандартны при выявлении какого-либо вируса в детском саду — будь то респираторная инфекция или ветряная оспа. Две группы до 2 января закрыты на карантин, то есть дети не участвуют в массовых мероприятиях.





Хотя, говорят, родители по-разному отнеслись к произошедшему: кто-то перестал водить ребенка в сад.









Еще одна смерть ребенка

Как сообщает « Коммерческий курьер » сегодня, 30 декабря, стало известно еще об одной похожей трагедии. Случилась она в ночь на 25 декабря: в деревне Каменка умер пятилетний мальчик.





Факт трагедии «Коммерческому курьеру» подтвердили несколько независимых друг от друга источников. По нашей информации, мальчик умер дома.





Накануне он был в детском садике, никаких пугающих симптомов в момент его пребывания в дошкольном учреждении обнаружено не было. Плохо малышу стало уже дома. Мама вызвала скорую, но спасти ребенка врачам не удалось.





Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, в настоящее время Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти ребенка.





Назначена судебно-медицинская экспертиза.