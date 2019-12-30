Шок! Пьяный гродненец метал ножи и топоры по детской площадке





Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По счастливому стечению обстоятельств, никто из детей не пострадал.





Мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».





Судом мужчина был осужден на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа.