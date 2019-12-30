Шок! Пьяный гродненец метал ножи и топоры по детской площадке
Житель Гродно с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону детской площадки, где в тот момент играли дети.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По счастливому стечению обстоятельств, никто из детей не пострадал.
Мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Судом мужчина был осужден на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа.
Источник: grodno24.com
14:14 30/12/2019
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