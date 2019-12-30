







31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду.





Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.





Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью —2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.









1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.





Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.





2 января также облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.





Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.