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Oops! Новополочанин купил в российском интернет-магазине телевизор...

Белорусская правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества


Без «Голубого огонька» останется житель Новополоцка, который решил купить новый телевизор в российском интернет-магазине.

Привлеченный выгодной ценой новополочанин перечислил по реквизитам с сайта около 1500 белорусских рублей. Через электронную почту он поинтересовался временем доставки, и ему пообещали отправить телевизор на следующий день.

Увы, и через 10 дней покупатель не дождался долгожданную технику. После этого мужчина обратился с заявлением в Новополоцкий ГОВД.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело
Источник: vitebsk.cc
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