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Как в Минске будет работать метро в праздники

В Минске меняется график движения поездов метро в предпраздничные и праздничные дни. Это сделано для удобства участников новогодних и рождественских гуляний, сообщили в Минском метрополитене.

1 января 2020 года с полуночи до 4:15 интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. Станции «Немига» и «Октябрьская» закроют на вход в 4:15, все остальные - в 4:00.

31 декабря 2019 года и 4 января 2020-го метро будет работать по графику пятниц;

1, 2, 5, 6 и 7 января - по графику воскресных дней;

3 января - по графику будней.

В новогоднюю ночь все кассы на станциях «Немига» и «Октябрьская» будут работать.
Источник: myfin.by
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