Заказчиками выступали двое мужчин из Боливии – они тоже задержаны.





- Мы знали только то, что перевозим по четыре куртки с медицинскими препаратом, - рассказал «Комсомолке» Павел.





- Зачем вы взялись за эту работу?





- Я просто хотел купить хороший ноутбук для обучения программирования. В Гродно до этого работал в пиццерии.





Вместе с белорусами задержали двух мужчин из Боливии. Фото: ncb.nepalpolice.gov.np





Павел рассказал, что 29 декабря состоялся второй суд. Третий будет через 10 дней. Говорить о каких-либо итогах пока очень рано: по словам гродненца, ситуация прояснится через 2,5 месяца.





Павел и Алина содержатся в разных комнатах.





- С 4 дня до 11 утра мы находимся в СИЗО. Особых запретов нет: есть кровати, интернет, еда. Условия хорошие. Остальное время проводим в бюро по контролю наркотиков в Катманду (Narcotic Control Bureau), - рассказывает Павел.





У ребят есть переводчик. Алина Алдошина также сообщила «Комсомолке», что 2 января вылетает в Катманду ее отец - первый заместитель начальника ОВД и начальник криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексей Алдошин.





С белорусским консулом задержанные еще не виделись, скорее всего, это произойдет в ближайшие дни. Девушка настроена оптимистично, но с журналистами общается не очень охотно.





- Кто-то пишет, что нам дадут 25 лет, кто-то, что пожизненное. Такой бред! Кто-то пишет, что мы работали курьерами на постоянной основе, хотя мы не были в курсе, что мы везем, - сказала Алина.