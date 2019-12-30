Он приговорен к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.





Об изменении генов человека ученый заявил в прошлом году. Как сообщается, он отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения. Хэ Цзянькуй пояснил Associated Press, что удалил у детей ген CCR5, благодаря чему они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ.





Данная инициатива была одобрена со стороны родителей, однако вызвала резкое осуждение в научных кругах.





Группа, которая занималась расследование резонансного дела, сообщала, что Хэ Цзянькуй проводил действия на личные средства, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР.





Также по делу о незаконном осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов проходят еще двое китайских ученых – Чжан Жэньли (приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней) и Цинь Цзиньчжоу, который осужден на 1 год и 6 месяцев тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней.