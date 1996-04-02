Совсем немного осталось до наступления года Крысы. Каким он будет? У каждого своя история. А " Комсомолка " напоминает важнейшие события прошлых «крысиных» лет. Сразу даем установку: хорошего в наступающем году будет больше.





1960 год. Первая ЭВМ, в Минск приехал убийца Кеннеди





Да, когда-то были компьютеры, которые в комнату не вместить. Как, например, новейшая на то время электронно-вычислительная машина (ЭВМ), изобретенная инженерами Минского завода счетных машин. Первый белорусский компьютер назывался «Минск-1» и был самым мощный на тот момент в СССР: 2500 операций в секунду; 800 ламп и т. д.





А на Минском радиозаводе им. Ленина появился необычный рабочий - американец Ли Харви Освальд, известный миру как убийца президента Джона Кеннеди. Приехав за лучшей жизнью в СССР, он был определен на жительство в Минске - квартиру ему дали на Коммунистической, 4.





Зарплату американцу платили почти как директору завода, вот только он в дневниках жаловался, что тратить ее в советском городе негде, жизнь скучная, работа серая, и он хочет в США. Вернулся за океан через два года уже с женой-минчанкой Мариной и дочкой Джун, где 22 ноября 1963 года застрелил Кеннеди.





Молодечненская область. Слышали о такой? Она существовала с 1944-го и была упразднена через 16 лет именно в 1960-м. А вообще после войны в БССР было 13 областей, и Молодечно как областной центр продержался дольше других. Ранее из областных исключили Полоцк, Бобруйск, Барановичи, Пинск.









В ночь на 21 июля в минском аэропорту потерпел катастрофу пассажирский самолет Ил-12, следовавший по маршруту Ленинград - Львов. В Минске он совершал промежуточную посадку. Самолет разбился во время взлета - погибли четыре члена экипажа, три пассажира (всего было 24) и шофер аэропорта, который оказывал помощь. Виновником был назван командир экипажа и руководители полетов, которые не предупредили летчиков о размокшей полосе.





1972 год. Взрыв на заводе унес 100 жизней, Минск стал городом-миллионером





Миллионным жителем столицы стал Олег Басько, который родился 25 января в родильном отделении больницы №6. Преодолев отметку с шестью нулями, Минск, по советским нормативам, стал претендентом на строительство метро.





10 марта этого же года произошла крупнейшая техногенная катастрофа нашей страны - взрыв в футлярном цехе Минского радиозавода. 2-этажное здание на улице Софьи Ковалевской было полностью разрушено. Под завалами оказались рабочие второй смены.









Специальной техники для разбора бетонных плит не было, ситуацию усугубило и то, что на раненых при 15-градусном морозе лилась вода из разорвавшихся труб. Последнего чудом выжившего рабочего извлекли через трое суток.





Официальная причина аварии - нарушения при проектировке и эксплуатации вентиляционных систем. Еще одна версия - превышение допустимых норм использование импортного лака. Погибло более 100 человек, сотни получили увечья.





Где они сейчас, железные компостеры, которые своими металлическими зубами дырявили талончики? На свалках, у коллекционеров? Прожили они меньше полувека. Именно в 1972-м состоялся переход в Минске на компостеры и были введены талончики: 4 копейки за проезд на автобусе и троллейбусе и 3 копейки - на трамвае. Впервые появились и проездные.





1984 год: над Минском пролетело НЛО, но это не связано с пуском метро





29 июня 1984 года, в канун 40-й годовщины освобождения Минска, началось регулярное движение поездов Минского метрополитена. Первая линия протяженностью 7,84 км состояла из восьми станций: от «Института культуры» до «Московской». Проезд стоил 5 копеек, а разменять деньги можно было в специальных автоматах.





Но поистине драматичные события развернулись не под землей, а в воздухе.





«Уважаемые пассажиры, пристегните ремни, а иначе вы выпрыгнете из сидений, когда посмотрите в окно!» Пожалуй, такое объявление мог бы сделать командир самолета, знай, что пассажиры увидят то, от чего был в шоке экипаж. А увидел он в небе над Минском НЛО!





В центральной советской газете «Труд» появилась статья под названием «Ровно в 4.10». В ней описывались события 7 сентября 1984 года: пилоты двух советских самолетов наблюдали в небе над Минском необычный летающий объект.





Новость разлетелась по всему миру. Самолет «Аэрофлота» Ту-134А выполнял рейс Тбилиси - Ростов-на-Дону - Таллинн. Второй пилот Геннадий Лазурин увидел в небе небольшое желтое пятнышко. Внезапно из него вниз ударил яркий луч света. Луч превратился в конус. Вокруг этого конуса возник другой, потом - третий.





Объект поднялся навстречу самолету. Теперь экипаж видел точку, окруженную концентрическими кругами. И вдруг точка обернулась зеленым облаком, затем оно приняло форму, напоминающую самолет без крыльев и со скошенным хвостом. «Оно нас передразнивает», - сказал второй пилот.









По мнению летчиков, «оно» летело параллельным курсом на расстоянии около 50 километров от них. Экипаж доложил об увиденном наземному диспетчеру. А навстречу летел рейс Ленинград - Борисполь - Тбилиси.





Из объяснительной записки второго пилота этого лайнера Юрия Кабачникова: «Диспетчер обратился к нам: «Обнаружил светящийся объект ярко-зеленого цвета... Он имел сигарообразную форму, и от него отходило три ярких луча света… Через 2 - 3 минуты объект резко развернулся влево и остановился. Передний луч сфокусировался (т. е. максимально сжался), направился в сторону нашего самолета, а затем осветил нас кратковременно очень ярким светом... Самолет по указанию диспетчера был развернут на расчетный курс...».





Позже выяснилось, что после ослепления лучом света кабины самолета, летевшего из Ленинграда в Тбилиси, два члена его экипажа, командир Валерий Гоциридзе и второй пилот Юрий Кабачников, тяжело заболели.





Главному редактору «Труда» за эту статью был объявлен строгий выговор, а вскоре его сняли с работы.





Ученые из США и СССР сошлись на том, что пилоты видели газопылевое облако, которое появилось после испытания ракетного оружия. Судя по всему, это был запуск многоступенчатой ракеты. При полете от сгорания топлива образуется инверсионный след. В тот момент он был подсвечен солнцем и мог быть виден на больших расстояниях с разных точек на земле и в воздухе. Ну-ну…





1996 год: захват заложников в детсаду и референдум





Этот год был отмечен противостоянием президента и депутатов Верховного Совета. 26 ноября прошел референдум, после которого была изменена Конституция. Права президента существенно расширились. Подавляющее большинство белорусов якобы поддержало перенос празднования Дня Независимости на 3 июля. Против отмены смертной казни проголосовали 80%.





2 апреля 1996 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор об образовании "Союза Беларуси и России". Сейчас процесс, запущенный 24 года назад, пытаются реанимировать.





11 июля в Минске произошел первый в истории суверенной Беларуси захват заложников. Александр Зюльков пришел в детский сад по улице Червякова с чемоданом взрывчатки и потребовал вызвать журналистов популярной тогда российской программы «Взгляд».





В заложниках оказалось 18 детей и 2 воспитателя. Под видом журналистов к нему пришли сотрудники спецподразделения «Алмаз». За 10 лет до этого ему был поставлен диагноз «хронический алкоголизм и деградация личности». Зюльков жаловался на беспредел власти.





Когда Зюльков увидел, что детей постепенно выводят из группы, он попытался взорвать чемодан. Детонаторы сработали, но тол просыпался и не доставал до детонаторов. Дипломат разорвало, но никто не пострадал. Зюлькова во время операции застрелили.









В ночь на 10 декабря в Минске открылись три ресторана «МакДональдс»: у ГУМа, на площади Бангалор и недалеко от мединститута. Беларусь стала сотой страной, куда пришел американский фастфуд. К открытию центрального ресторана у ГУМа собралось около 10 тысяч человек, из-за чего пришлось даже перекрыть проспект Скорины.





На первой для нашей страны летней Олимпиаде в Атланте белорусская сборная завоевала 15 наград. Из них одна была золотой - гребчихи Екатерины Карстен.





2008 год: взрыв на День Независимости и переход на 11-летку





После эксперимента длиной в 10 лет средняя школа вернулась с 12-летнего на 11-летний срок обучения. С того совещания у президента осталось в памяти знаменитое высказывание "губернатора" Брестской области Константина Сумара, возмущавшегося правилами русского языка:





«Внучка меня спрашивает: как ты напишешь «раненый солдат» и «раненный в плечо солдат», с какими «н»? Но если он раненый, какая разница - куда: в плечо или что-то другое, но он раненый».





Самая громкая авария года - Роман Ментюк ехал 2 марта на чужом «Гольфе», без прав, пьяный и со скоростью 160 км/час. Его остановили на подъезде к Минску четырьмя гражданскими машинами с людьми. К счастью, обошлось без жертв.





Гаишники, которые выставили живой щит, лишились работы и получили условный срок. Ментюка приговорили к пяти годам лишения свободы.





В тот же год произошло еще два громких ЧП. Самолет «Белавиа», следовавший из Еревана в Минск, при взлете зацепился крылом о землю, перевернулся и загорелся. Пассажиры получили травмы, но никто не погиб. Причина аварии - обледенение самолета.





В ночь с 3 на 4 июля во время празднования Дня Независимости на пр. Победителей взорвалось самодельное устройство - пакет из-под сока, начиненный болтами и гайками. Травмы различной степени тяжести получили 50 человек.





Во время поиска преступников в стране началась массовая дактилоскопия. Через три года, уже после теракта в минском метро, токарь Дмитрий Коновалов был признан виновным и во взрыве 2008-го.









И о спорте. Борисовский БАТЭ подарил белорусскому спорту сказку: впервые белорусский клуб вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Стадион «Динамо» вспомнил, что такое аншлаги, а за билетами стояли ночами.





В Минск приехал «Реал», а чтобы Рауль не замерз в ноябре, «Комсомолка» подарила ему валенки. БАТЭ хоть и занял последнее место в группе, но порадовал ничьей с «Ювентусом» (2:2).



