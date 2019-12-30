Куда приплыли яхты Абрамовича, Манасира и других миллиардеров

Пока вы ломаете голову, в каком углу вашей комнаты будет лучше смотреться новогодняя елочка, кое у кого с этим нет проблем, ведь есть яхты площадью с жилой дом! В конце 2019 года по традиции самые богатые и влиятельные люди мира запрыгивают на свои суда и плывут поближе к солнцу и подальше от новогодней суеты мегаполисов. Мы решили узнать, в каких точках света на этот раз сильные мира сего встретят Дедушку Мороза с тазиком оливье, пишет super.ru





Роман Абрамович

163-метровая яхта самого узнаваемого российского миллиардера Романа Абрамовича Eclipse по традиции в преддверии Нового года пришвартовалась у острова Сен-Барт в Карибском море. В послекризисном 2009-м Абрамович купил здесь виллу Рокфеллера за $90 млн и в последние годы устраивал на острове новогодние вечеринки. Уже несколько лет британский музыкант Пол Маккартни приезжает в Сен-Барт по приглашению российского олигарха.

Яхты Романа Абрамовича Eclipse (на заднем фоне) и американского продюсера Девида Геффена Rising Sun (на переднем плане) у побережья Сен-Барта 23 декабря 2019 года.

Фото: Legion-Media





Джефф Безос

Джефф Безос в этом году умудрился развестись с женой, отдать ей почти $40 млрд и все равно остаться самым богатым человеком планеты. Основатель Amazon и его новая возлюбленная — Лорен Санчес — уже прибыли на Сен-Барт и отдыхают там в компании Даши Жуковой — бывшей жены Абрамовича. Жуковой тоже есть что вспомнить в 2019-м: 38-летняя россиянка вышла замуж за Ставроса Ниархоса — наследника самого богатого человека Греции.





Джефф Безос и Даша Жукова

Фото: EliotPress





Дмитрий Рыболовлев

Неподалеку от яхты Абрамовича якорь бросило 110-метровое судно миллиардера Дмитрия Рыболовлева Anna, названное в честь его дочери. Несмотря на то что у Рыболовлева есть собственный остров неподалеку от Греции, яхта миллиардера прибыла к новогодним каникулам в любимое место миллиардеров — Сен-Барт.





Андрей Скоч

Яхта бывшего депутата Госудумы Андрея Скоча радует глаз прогуливающихся по Лазурному Берегу туристов. Все дело в подсветке 99-метрового судна, которую можно увидеть через все Монако. Именно тут, в княжестве на берегу Средиземного моря, Madam GU ждет наступления 2020 года.





Яхта Madam GU

Фото: advenc.ru





Зияд Манасир

Совсем новая яхта Dar бизнесмена Зияда Манасира была признана в этом году лучшей моторной яхтой года на выставке в Лондоне, причем с большим отрывом. Судно «припарковалось» на соседнем от Сен-Барта острове — Сент-Люсия.





Яхта Зияда Манасира DAR

Фото: yachtsrussia.ru





Бернар Арно

2019-й французский миллиардер Бернар Арно точно запомнит надолго. В этом году его состояние увеличилось на рекордные $40 млрд, он приобрел культовый американский бренд Tiffany и даже на полдня обогнал Джефа Безоса в списке богатейших людей планеты. Короче говоря, Бертар заслужил достойный отдых, поэтому его 101-метровая яхта Symphony уже соседствует с судном Зияда Манасира DAR на острове Сент-Люсия.





Леонард Блаватник

Владелец Warner Music, продюсер и богатейший человек Англии Леонард Блаватник тоже не изменяет привычкам богача. Обладатель 20-миллиардного состояния празднует Новый год там же — в Карибском море, на острове Антигуа, от которого его 74-метровая яхта ODESSA II может за считаные минуты доставить своего владельца на вечеринку к Роману Абрамовичу или на круассан с кофе к Бернару Арно.









Виктор Вексельберг

А чтобы встретиться со своим однокурсником — российским миллиардером Виктором Вексельбергом, Леонарду Блаватнику даже не нужно никуда плыть. Тут же, на острове Антигуа, пришвартовалась яхта Tango его студенческого друга.





Томми Хилфигер

Модельер Томми Хилфигер поставил на рельсы свой именной бренд еще в конце прошлого века и за много лет успешной работы заработал неплохое состояние. Его яхту Flag хорошо знают Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и многие другие, ведь Хилфигер нередко устраивает вечеринки именно на ней. Сейчас 62-метровое судно 2000 года стоит в окружении яхт богатейших людей планеты в бассейне Карибского моря.





Юрий Мильнер

Роскошная яхта Ulysses плавает между Северной и Южной Америкой, рядом с Коста-Рикой. По информации СМИ, она принадлежит известному российскому инвестору Юрию Мильнеру. В 2017 году новозеландский миллиардер выставил ее на продажу за $195 млн. Сначала журналисты называли новым владельцем судна Марка Цукерберга, но потом Ulysses связали с экс-владельцем Mail Group Юрием Мильнером.





Яхта Ulysses

Фото: itBoat





Источники:

Forbes, Marinetraffic, Legion-Media











