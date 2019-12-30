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2020-й провозглашен в Польше Годом Святого Иоанна Павла II

18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения поляка Кароля Войтылы — Папы Римского Иоанна Павла II.

 
В 2019 году Сенат Польши принял постановление о мероприятиях в 2020 году в честь папы Иоанна Павла II, гетмана Станислава Жолкевского, писателя Леопольда Тирманда и философа Романа Ингардена. 2020-й провозглашен годом этих исторических личностей. Также 2020-й объявлен Годом Варшавской битвы 1920 года и Годом Обручения Польши с морем с морем в Пуцке.

2020-й объявлен Годом Святого Иоанна Павла II, Папы Римского, занимающего особое место в истории Польши и Европы. 18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Кароля Войтылы.

Гетман Жолкевский принимал участие во всех войнах, которые вела Речь Посполитая во второй половине XVI века и в начале XVII века, участвовал в походах против Габсбургов и Москвы, Молдавии и Валахии, позже побеждал во многих кампаниях против России, Швеции, казачества, Турции и татар.

Провозглашение 2020-го Годом Варшавской битвы должно подчеркнуть значимость этого события польско-большевистской войны.

2020-й объявлен также Годом Обручения Польши с морем. 10 февраля 1920 года состоялась военно-патриотическая церемония, организованная польскими военными, с целью подчеркнуть символическую важность восстановления доступа Польши к Балтийскому морю.
Польское радио
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