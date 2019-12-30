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Модель Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером 2019 года

Журнал Bloomberg назвал американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером.

Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg.

Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.


Издание отмечает, что за 2019 год богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018 года. В то же время из 500 самых богатых людей мира у 52 сократились доходы.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека на планете.

Напомним, в течение 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 миллиардов долларов.
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